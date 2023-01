CHAN 2022 : la compétition s’est terminée pour Mamadou Doumbia - abamako.com

CHAN 2022 : la compétition s'est terminée pour Mamadou Doumbia Publié le jeudi 19 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

CHAN 2022 : la compétition s`est terminée pour Mamadou Doumbia

Mamadou Doumbia, le défenseur central des Aigles locaux actuellement présents à Oran en Algérie pour le compte du CHAN 2022 en cours, ne jouera pas le 2è match de la sélection locale malienne prévue le 24 janvier prochain face à la Mauritanie. Il ne jouera pas non plus la suite de la compétition si les Aigles A’ venaient à se qualifier pour le tour suivant.



Le joueur surnommé ’’L’homme Brayé’’ n’est ni blessé, ni contrôlé positif à un quelconque test en vigueur pour cette 7è édition du CHAN. Il n’est tout simplement plus éligible pour la compétition parce qu’il venait de parapher un contrat de 2 ans et demi avec le club Young Africans de la Tanzanie.



N’étant plus local après son premier match face à l’Angola (3-3) dans une compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, Mamadou Doumbia a dȗ donc abandonner les siens pour aller monnayer son talent sous les cieux tanzaniens.



ANDROUICHA