Politique/URD: le Camp Gouagnon Coulibaly se retire du FSD Publié le jeudi 19 janvier 2023

© aBamako.com par AS

10ème Conférence statutaire Nationale l`URD: le héritiers de feu Soumaila CISSÉ accompagneront la transition

La 10ème Conférence statutaire Nationale de l`Union pour la République et la Démocratie, s`est ouverte le samedi 22 octobre 2021 au palais de la culture de Bamako Tweet

Dans la correspondance ci-dessous, le Camp Gouagnon Coulibaly de l’Union pour République et la Démocratie (URD) a décidé de se retirer du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD). communiqué ci-dessous.



Dr Choguel Kokalla MAïGA Premier Ministre,

Président du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD)



Objet: Retrait de l’URD du FSD



Monsieur le Président,



Je voudrais rappeler que le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie est né au lendemain de la présidentielle de 2018, dans le but de sauvegarder les valeurs démocratiques et républicaines dangereusement remises en cause par la fraude électorale et la confiscation de la volonté populaire exprimée à l’occasion du vote, en faveur du Candidat de l’URD. Notre plate forme, regroupant des partis politiques, des associations, des leaders d’opinions et des personnalités, a mené un combat acharné et determiné, en 2018, pour la restauration des idéaux de justice

et de sauvegarde de la Démocratie.



De force d’opposition et de contestation au régime de feu le Président Ibrahim Boubacar KEITA, le FSD s’estbmu progressivement en une force d’alerte et de propositions pour notre pays.



C’est ainsi que le Front a joué, dans le cadre du M5 RFP, un rôle central dans l’avènement de la transition en cours dans notre pays.



L’URD est fière d’y avoir joué un rôle moteur.



Cette nouvelle ère transitoire qui a entraîné la recomposition du paysage politique malien, incline, plus que jamais, l’URD à ouvrir d’autres chantiers dans un accompagnement plus visible et plus déterminé pour la réussite de cette transition qui est fondamentalement SIENNE.



C’est dans cette perspective et dans celle de gagner les élections générales prochaines que mon parti, l’URD a décidé de la mise en place d’une large plate-forme regroupant des forces politiques et sociales mues par la seule volonté de perpétuer l’espoir et l’espérance nés au soir du 18 Août 2020.



C’est pourquoi, à l’issue de la réunion ordinaire de son Bureau Exécutif National, tenue le vendredi 13 janvier 2023 à son siège national, l’URD a décidé de son retrait du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD).



Notre plateforme politique et électorale envisage de fédérer les partis et organisations qui le souhaitent afin de forger, in fine, des boucliers forts face aux menaces et périls qui pèsent sur notre Pays.



Vous en souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleures salutations.



Pour l’UNION POUR LA RÉPUBLIQUE ET LA DÉMOCRATIE (URD).