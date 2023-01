L’ambassadeur de Russie au Mali : " la coopération de l’armée russe est très forte avec l’armée malienne ’’ - abamako.com

L'ambassadeur de Russie au Mali : " la coopération de l'armée russe est très forte avec l'armée malienne ''
Publié le vendredi 20 janvier 2023

Lors de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne, l'ambassadeur russe au Mali Igor Gromyko est intervenu sur la coopération entre le Mali et la Russie.



''La Russie aussi fête le 23 février prochain son armée, c'est la même fête, c'est l'armée qui protège son peuple. En tant que ambassadeur de Russie au Mali, je souhaite plein succès à l'arrivée et je souligne que la coopération de l'armée russe est très forte avec l'armée malienne. '' a indiqué l'ambassadeur russe Igor Gromyko.





Il faut aussi rappeler que le Mali a reçu le 19 janvier 2023 de nouveaux avions de chasse et d'hélicoptères en présence de

l'ambassadeur russe Igor Gromyko.



