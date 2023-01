Mali : Un représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé enlevé à Ménaka - abamako.com

News Santé Article Santé Mali : Un représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé enlevé à Ménaka Publié le mardi 24 janvier 2023 | aa.com.tr

Un représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la Direction régionale de la Santé a été enlevé lundi à Ménaka, au nord du Mali, par des hommes armés non identifiés, a déclaré à Anadolu Dr Moustapha Sissoko, directeur régional de la santé.



« Des hommes armés non identifiés ont intercepté en ville le représentant de l'OMS quand il quittait le service à l'heure de la pause. Il a été conduit par ses ravisseurs à une destination inconnue », a indiqué la même source.



« Nous avons remonté, l'information de son enlèvement au gouverneur de la région de Ménaka et à la Direction nationale de la Santé afin qu'ils prennent des dispositions pour sa recherche », précise encore Dr Moustapha Sissoko.