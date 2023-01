Colonel Assimi Goïta, président de la Transition : « (…) le Mali n’est pas et ne sera pas isolé » - abamako.com

L’armée malienne a célébré son 62ème anniversaire sur la place d’armes du 34ème régiment du Génie militaire, le 20 janvier dernier. C’était sous la présidence du chef de l’Etat, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. L’évènement a été marqué par la remise de médailles et de chèques de plus de 6 milliards de FCFA aux veuves des militaires tombés au champ d’honneur.



Selon le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Camara, la date du 20 janvier fait partie des jours impérissables pour les forces de défense et de sécurité du Mali.



« Aujourd’hui, c’est dans une atmosphère toujours, certes tendues, mais bien plus sereine que l’année dernière, que nous célébrons la fête de l’armée malienne. Les activités du souvenir nous rappellent de prendre le temps de rendre hommage à ceux et à celles qui ont consacré leurs vies au service de notre pays et à la défense de nos libertés ; de resserrer les liens et de tenir le flambeau », souligne le ministre Camara.



Le ministre de la Défense a rassuré la nation de la poursuite des actions militaires pour faire de notre pays un havre de paix.



« Ces hommes et ces femmes continueront de remplir leurs missions. L’armée est le rempart d’une souveraineté et le moral des hommes maintient leur combativité. Les forces de défense et de sécurité sont fières aujourd’hui de l’outil de défense performant et disposant des ressources humaines mieux entrainées et bien motivées. Face à cet état d’esprit, la capacité opérationnelle de nos unités a atteint un niveau admirable », a-t-il déclaré.



Au cours de la cérémonie, des militaires ont reçu des médailles dont 3 médailles à titre posthume, 3 médailles de mérite national, 3 médailles de la croix de la valeur militaire, 10 médailles du mérite militaire, 2 médailles de sauvetage et 5 médailles de blessés.



Aussi, le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, a remis un chèque de six milliards cinq cent millions de FCFA aux veuves des militaires tombés pour la patrie. Trois familles ont aussi reçu chacune un chèque individuel de 28 081 950 FCFA, de 19 615 200 FCFA et de 4 517 620 FCFA.



« Aujourd’hui, le souci principal du peuple malien est la restauration de la sécurité sur l’ensemble du territoire national. On a coutume de dire que la paix n’a pas de prix, mais elle a un coût. Merci au grand peuple pour tous ses sacrifices consentis et pour la résilience qui nous ont permis d’acheter tous ces matériels et nous ne faisons que le remercier davantage », dira le président de la transition.



Le colonel Assimi Goïta a rassuré le peuple malien de l’engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l’ensemble du territoire national jusqu’à la pacification totale. Parlant de la présence des partenaires au chevet du Mali, le chef suprême des armées a été clair.



« Leur présence parmi nous témoigne à suffisance que le Mali n’est pas isolé et le Mali ne sera pas isolé. Le peuple malien a opté pour donner une nouvelle orientation à sa coopération basée sur l’efficacité, la sincérité, une coopération où des résultats tangibles seront appréciés par nos populations qui sont les premières bénéficiaires. Le peuple malien est ouvert à tous les partenaires pourvu que les trois principes qui guident désormais l’action publique en territoire du Mali à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises, soient respectés », a-t-il laissé entendre.



Adama DAO