Dans un communiqué relatif à la rencontre de Kidal visant à relancer la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation (APR), la Coordination des Légitimités traditionnelles des Régions du nord a démenti les propos selon lesquels son président a déclaré ne pas reconnaître les Autorités de la Transition du Mali. Ici l’intégralité du démenti.



La Coordination des Légitimités traditionnelles des Régions du nord dément de façon formelle les propos tendancieux et fallacieux d’un certain Backaye Ag Hamad Ahmed faisant la genèse de la rencontre tenue à Kidal le 1er Février 2023 entre la délégation de la médiation internationale, les ambassadeurs de l’Union européenne, de l’union africaine et la Coordination des mouvements de l’Azawad, au cours de laquelle Sa Majesté Mohamed Ag Intalla aurait déclaré ne pas reconnaître les Autorités de la Transition du Mali.



La Coordination des Légitimités du Nord saisit cette opportunité pour informer l’opinion publique nationale qu’au moment de cette rencontre de Kidal, Mohamed Ag Intalla présidait une autre rencontre à Tinasseko pour mettre fin à un foyer de tension entre deux communautés de la zone.

La Coordination des Légitimités du Nord condamne avec rigueur les propos mensongers de Ag Hamad Ahmed tenus à l’endroit de son Président et qui ne visent qu’à ternir l’image des Chefs Traditionnels qui œuvrent inlassablement pour l’unité nationale, la paix et la cohésion sociale.

La Coordination des Légitimités traditionnelles du nord saisit cette opportunité pour lancer un appel aux Autorités de la transition et la Coordination des mouvements de l’Azawad, à la retenue et à privilégier l’esprit de dialogue pour qu’enfin une solution définitive soit trouvée afin que nos paisibles populations retrouvent leur quiétude et parviennent à vivre en paix dans leurs terroirs respectifs.

Hamma Ag Mohamed

Coordinateur des Légitimités Traditionnelles Touareg des Régions du Nord et Président de la Coordination des Idnanes de la Région de Tombouctou