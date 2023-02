Célébration de la Journée nationale du sport au Qatar: l’ambassade de Qatar au Mali respecte la tradition - abamako.com

Célébration de la Journée nationale du sport au Qatar: l'ambassade de Qatar au Mali respecte la tradition Publié le mardi 14 fevrier 2023

© aBamako.com par DR

Célébration de la Journée nationale du sport au Qatar: l`ambassade de Qatar au Mali respecte la tradition

L'ambassade de Qatar au Mali a respecté la tradition ce mardi 14 février 2023 en célébrant la journée nationale du sport au Qatar. La cérémonie a été présidée par le Chargé d'affaires de l'ambassade, Hamad Bin Jaber Al-khayarine, en présence du ministre des Sports, Mossa Ag Attaher, et Celui des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné.

Cette journée nationale du sport, célébrée chaque année, vise à encourager les citoyens et les résidents à pratiquer une activité sportive individuelle ou collective afin de pérenniser et encrer cette pratique aux fins de l'instaurer comme un mode de vie saine pour tous les membres de la société.



Dans son intervention, le Chargé d'affaires Hamad Bin Jaber Al-khayarines s'est dit heureux de la participation des personnalités présentes à cette journée.

Il faut rappeler que l’Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad AL-THANI, a pris en 2011 une décision proclamant le premier mardi de la deuxième semaine du mois de février de chaque année "Journée nationale du sport au Qatar".



M.S

aBamako

--