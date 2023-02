Brouille au sommet du cyclisme malien: la Fédération dénonce une posture partisane du ministre des Sports - abamako.com

Brouille au sommet du cyclisme malien: la Fédération dénonce une posture partisane du ministre des Sports Publié le mercredi 15 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Brouille au sommet du cyclisme malien: la Fédération dénonce une posture partisane du ministre des Sports

Dans un communiqué publié ce mercredi 15 février 2023, la Fédération malienne de Cyclisme (FMC) a invité son ministre de tutelle à « se ressaisir et à adopter des comportements d’équité et de déontologie, un des piliers de la refondation de l’Etat et du Mali Koura. » Cette invitation fait suite, selon le communiqué, au silence radio dont le ministre a fait preuve lorsqu’une demande d’audience lui avait été adressée, afin de lui expliquer la situation qui prévalait au sein de la fédération malienne de cyclisme. Ici l’intégralité de ce communiqué signé Sidy Bagayoko, le président de la FMC.



« Le Bureau de la Fédération Malienne de Cyclisme porte à la connaissance de l’opinion publique nationale qu’il a été surpris et stupéfait de voir circuler sur les réseaux sociaux des images montrant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Mossa AG ATTAHER, qui a reçu en audience une bande d’individus prétendant être les dirigeants « nouveau bureau de la fédération malienne de cyclisme ».



Nous portons à la connaissance des plus hautes autorités de l’Etat et de l’opinion nationale et internationale que ce prétendu bureau est illégal et illégitime. Ceux qui prétendent être membres de ce bureau fictif font l’objet actuellement de poursuites judiciaires sur le plan civil et pénal.



En effet, suivant lettre en date du 05/12/2022, nous avons demandé une audience au Ministre Mossa AG ATTAHER pour lui expliquer la situation qui prévalait au sein de la Fédération malienne de cyclisme. Cette demande est restée sans suite. En plus, Monsieur le ministre est en réalité très bien au courant des procédures qui sont pendantes devant les juridictions.



Nous déplorons son attitude qui jure avec les principes et les valeurs qui doivent caractériser un Homme d’Etat.



Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale que, récemment, ce fameux bureau usurpateur, soutenu par des hommes au comportement peu orthodoxe, s’est vu rappeler à l’ordre par l’Union Cycliste Internationale (UCI) quand il a voulu prendre part au Tour du Sahel en Mauritanie.



Cette décision de l’UCI nous réconforte dans notre position de légalité et de légitimité. Nous aurions voulu que notre département de tutelle ait le même comportement fondé sur l’éthique et la déontologie. Mais hélas hélas !

Nous faisons foi en notre Justice qui reste le dernier rempart pour la sauvegarde et la protection des droits humains.

Enfin, nous invitons Monsieur le ministre à se ressaisir et à adopter des comportements d’équité et de déontologie, un des piliers de la refondation de l’Etat et du Mali Koura. »



