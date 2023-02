Crise malienne: le CIAT veut proposer des solutions « endogènes » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise malienne: le CIAT veut proposer des solutions « endogènes » Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | aBamako.com

Tweet

Apporter son soutien aux autorités de la Transition et à tous les acteurs pluriels de la sphère nationale pour ensuite proposer des solutions endogènes dans le sillage de la relance des actions paix et développement issues de la trajectoire de la Transition et de l'accord d'Alger; tel est formulé l’objectif assigné à un point de presse que le Collectif Intégrateur des Immochagues et Alliés de Tombouctou (CIAT) se propose d’organiser à son siège sis à Sotuba, le samedi 18 février 2023. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la Paix et de la Cohésion Sociale au Mali



« Le CIAT fort de la légitimité de ses 8 Tribus et 212 chefs de villages et fractions, de la légalité de ses 12 maires et 116 conseillers municipaux issus de 22 communes de la Région de Tombouctou, salue les efforts des autorités de la Transition et les encourage à persévérer dans la dynamique de la sauvegarde des intérêts de la Nation Malienne Plurielle. » peut-on lire dans le communiqué annonçant la rencontre de samedi.



Dans le même communiqué signé du président Ibrahim AG NOCK, le CIAT dit saluer aussi les groupes signataires de l'Accord d'Alger, le Secteur Privé, la société civile et les partis politiques, les forces armées et de sécurité ainsi que tous les partenaires de coopération bilatérale et multilatérale.



« Le CIAT les encourage à resserrer les rangs autour des autorités de la Transition dans une Dynamique d'Unité et d'Approche Plurielle autour des valeurs et vertus de cohésion et d'Union Sacrée de toutes les Communautés maliennes du Nord, du Centre et du Sud. » précise le communiqué selon lequel l'intérêt du point de presse est d'apporter le soutien aux autorités de la Transition et à tous les acteurs pluriels de la sphère nationale.



ANDROUICHA