Football: la CAF enregistre une augmentation de 17% de ses revenus - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: la CAF enregistre une augmentation de 17% de ses revenus Publié le vendredi 14 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Football/Ouverture de la 45ème Assemblée générale de la CAF à Abidjan: Patrick Achi salue l’excellence des liens de coopération entre la CAF et la Côte d’Ivoire

Tweet

Abidjan, Côte d'Ivoire - Lors de la 45ème Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des annonces importantes ont été faites concernant les finances de l'organisation. La CAF a enregistré une augmentation significative de 17% de ses revenus, atteignant ainsi 125,2 millions de dollars US.



Cette augmentation est principalement attribuée à l'augmentation des droits médiatiques et des droits de sponsoring de la CAF, démontrant ainsi sa capacité à générer des revenus croissants. Cela confirme l'engagement de la CAF à rendre le football africain compétitif au niveau mondial et à investir davantage dans ses compétitions.



Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a maintenu sa promesse d'investir davantage dans les compétitions de la CAF et de promouvoir l'autonomie du football africain. Dans le cadre de cet engagement, des compétitions importantes telles que la TotalEnergies CAF Champions League, la TotalEnergies CAF Confederation Cup, la Super Coupe de la CAF, la CAF Women's Champions League et la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal seront lancées lors de l'exercice 2023/2024, avec un budget prévisionnel de 110 millions de dollars.



La CAF prévoit également d'augmenter ses dépenses de développement, qui ont déjà augmenté de 19,3 millions de dollars pour atteindre près de 24 millions de dollars. Une subvention accrue sera versée aux associations membres et aux unions zonales pour le développement du football sur le continent. L'accent sera mis sur le développement des compétitions féminines et de jeunes, la formation et le renforcement des capacités des arbitres, ainsi que l'amélioration de la gouvernance et des contrôles en matière de financement des associations membres et des zones.



Malgré cette augmentation des revenus, la CAF reste prudente dans ses dépenses et continue de se concentrer sur son redressement économique. Des décisions difficiles ont été prises pour régler les différends avec certains partenaires, dans un souci de transparence et de respect des normes comptables recommandées par les auditeurs de la CAF.



Cette annonce témoigne des progrès réalisés par la CAF dans sa quête de développement du football africain et de promotion des compétitions de premier plan. L'objectif est d'accroître la popularité et la renommée mondiale de ces tournois, tout en investissant dans les infrastructures, la formation des joueurs et des officiels, ainsi que dans la gouvernance du sport.



Avec des revenus en augmentation et une vision claire pour l'avenir, la CAF est déterminée à faire du football africain un acteur majeur sur la scène mondiale, tant sur le plan compétitif que financier.



H.B