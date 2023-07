Côte d’Ivoire/Réunion du Groupe Technique du G-24: les politiques fiscales et budgétaires au coeur des échanges - abamako.com

Côte d'Ivoire/Réunion du Groupe Technique du G-24: les politiques fiscales et budgétaires au coeur des échanges Publié le lundi 17 juillet 2023

Gestion des économies : ouverture de la réunion technique des délégués du Groupe des vingt-quatre (G24)

Abidjan le 17 Juillet 2023. La réunion technique des délégués du Groupe des vingt-quatre (G24) portant sur le financement du développement durable et de la transformation structurelle des économies émergentes et en développement, s’est ouverte ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire. Tweet

Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances et par ailleurs, président en exercice du G24 a ouvert, la réunion dudit groupe, ce lundi 17 Juillet 2023 à la salle des fêtes du Sofitel Hotel Ivoire, dans la commune de Cocody à Abidjan.





« Financer une transformation structurelle durable ». Tel est le thème central de cette rencontre internationale de haut niveau qui est un cadre de réflexion pour permettre aux pays en voie de développement de coordonner leurs positions sur des problématiques de développement afin de les défendre lors des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale.





Selon, le ministre Adama Coulibaly, président en exercice du G-24, « les politiques budgétaires doivent trouver un équilibre délicat entre assurer la viabilité budgétaire et la protection des plus vulnérables des conséquences des crises à long terme.»



S’agissant de la coopération fiscale internationale, il a indiqué que « cela nécessite que les règles de coopération fiscale internationales soient efficaces et viables pour tous les pays afin de garantir que les sociétés multinationales s’acquittent de leur juste part d’imposition.»



En outre, le président du G-24 a exhorté les pays à renforcer leur capacité à « lutter contre les flux financiers illicites qui compromettent la mobilisation des ressources nationales.»







De plus, ces assises qui s’achèveront le mardi 18 Juillet prochain sont constitués des représentants des 29 États membres du groupe qui englobe les ministères des finances et les banques centrales de 29 pays en développement (y compris 11 en Afrique) et des membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).





Par ailleurs, elles s’articulent autour de quatre sessions, à savoir, la mobilisation des ressources nationales, du financement extérieur, de la finance climatique et la restructuration et renégociation de la dette souveraine.





L’organisation inter-étatique G-24, a pour missions de formuler des réflexions, coordonner leurs positions et défendre les intérêts des États membres auprès des institutions de Bretton woods, lors des Assemblées annuelles devant les grandes puissances économiques. Sa présidence est assurée par la Côte d’Ivoire depuis octobre 2022.



D’autre part, ces discussions à Abidjan ont lieu en même temps que celles du G20 (qui regroupe les 20 pays les plus riches du monde ainsi que l’Union Européenne).





R-SEKONGO