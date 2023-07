Intégration : Les États membres de l’UEMOA invités à ’’ lever les entraves ’’ à la libre circulation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Intégration : Les États membres de l’UEMOA invités à ’’ lever les entraves ’’ à la libre circulation Publié le mardi 18 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Côte d`Ivoire : "l`activité économique a progressé de 7,4% en 2022 `` ( UEMOA)

Tweet

Les ministres en charge du Commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) ont invité, au terme d'une réunion annuelle à Abidjan, les États membres de cette organisation sous-régionale à '' lever les entraves'' à la libre circulation des biens et des personnes dans l'Union.



Selon le communiqué final de cette réunion annuelle des ministres en charge du Commerce de UEMOA transmis le mardi 18 juillet 2023 à Abidjan.net, plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit de la Commission de l'Union et des États membres.



A l'endroit des États membres, la réunion a entre demandé la prise de mesures pour lever les entraves à la libre circulation des biens et des personnes, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale ZLECAF pour les États membres qui ne l'ont pas encore et la finalisation de l'élaboration des stratégies nationales de promotion des produits locaux.



A l'endroit de la Commission de l'UEMOA, les ministres en charge du Commerce ont entre autres, demandé de, poursuivre l'accompagnement des États membres dans la mise en œuvre de l'initiative '' Mois d'octobre, mois du consommer local '' et évaluer sa mise en œuvre après la 5ème année, veiller à la cohérence et à la complémentarité entre les stratégies ZLECAF de l'UEMOA et celles des États membres de la CEDEAO et inviter les États membres à ratifier l'accord sur les subventions à la pêche de l'OMC.



Cette réunion annuelle des ministres en charge du Commerce de l'UEMOA a été présidée par le ministre ivoirien du Commerce, de l'industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.



L.Barro