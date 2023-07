Sommet Russie-Afrique: Vladimir Poutine annonce une aide alimentaire gratuite à six pays africains - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sommet Russie-Afrique: Vladimir Poutine annonce une aide alimentaire gratuite à six pays africains Publié le jeudi 27 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Des Céréales

Tweet

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé ce jeudi 27 juillet 2023, à l'ouverture du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, que son pays offrira des céréales gratuitement à six pays africains dans les prochains mois.



Les pays qui bénéficieront de cette aide alimentaire sont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée, a-t-il indiqué. Ils recevront entre 25 000 et 50 000 tonnes de céréales chacun.

Poutine a également critiqué les pays occidentaux d'être à la base de cette crise, en vue que ceux-ci se dressent pour entraver l'approvisionnement en céréales russes. Il a dénoncé les accusations hypocrites à l'égard de la Russie concernant la crise alimentaire mondiale.



En outre, le président russe a révélé que 32,8 millions de tonnes de céréales ont été exportées d'Ukraine dans le cadre de l'Initiative pour les céréales de la Mer Noire.



H.B