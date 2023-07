Les flux financiers illicites issus du trafic de migrants en Afrique de l’Ouest estimés à près de 60 milliards de F CFA par an - abamako.com

Les flux financiers illicites issus du trafic de migrants en Afrique de l’Ouest estimés à près de 60 milliards de F CFA par an

Un rapport publié par l’Institut d’études de sécurité (ISS) révèle que les flux financiers illicites (FFI) résultant du trafic de migrants en partance d’Afrique de l’Ouest vers l’Europe atteignent plus de 100 millions de dollars par an, soit environ 59 250 000 000 francs CFA.



Selon l'étude intitulée "Flux financiers illicites issus du trafic de migrants : Tendances et réponses en Afrique de l'Ouest, les estimations modérées des passages de clandestins d’Afrique de l’Ouest en direction de l’Europe dépassent les 100 millions de dollars.



Les auteurs du rapport soulignent qu'en 2020, les traversées de migrants du Sénégal vers les îles Canaries ont augmenté d'environ 1 000 % par rapport à la période 2011-2019, la voie maritime étant la plus prisée par les passeurs.



Au niveau mondial, le trafic de migrants rapporte aux passeurs plus de 10 milliards de dollars par an, soit environ 5 925 000 000 000 francs CFA, selon les estimations du rapport établi en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.



H.B