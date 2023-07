CNSC: Les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l’accord pour la paix au coeur d’une réflexion - abamako.com

CNSC: Les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l'accord pour la paix au coeur d'une réflexion Publié le vendredi 28 juillet 2023

Le Conseil National de la Société Civile, la CAFO et le CNJ ont invité le mercredi 26 juillet au siège du conseil national de la société civile mercredi 26 juillet 2023 la cérémonie d'ouverture d'un panel sur les enjeux et liés à la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la Réconciliation issu du processus d'Alger





La cérémonie d'ouverture de cette était présidée par le vice président Yacouba qui avait à ses côtés Badra A Sacko président du comité technique et de suivi, du représentant de l'Union Européenne et du PNUD



Ce panel qui rentre dans le cadre des sessions thématiques d'harmonisation des positions Communes de la société civile, a pour objectif d'échanger sur l'état de mise en œuvre de l'accord d'Alger, les goulots d'étranglements et les risques majeurs en vu de proposer des initiatives de relance par la société du Mali.



Au terme des échanges les organisations de la société civile entendent formuler des positions Communes pour relancer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dans une démarche consensuelle et inclusive.