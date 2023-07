Numérique : Le projet éducation numérique et aux médias au Mali lancé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Numérique : Le projet éducation numérique et aux médias au Mali lancé Publié le jeudi 27 juillet 2023 | aBamako.com

Tweet





Le Site d'information en ligne Maliactu.net en partenariat avec le Fonds d'Appui aux Moteurs du Changement FAMOC a organisé ce jeudi 27 juillet 2023 une conférence de presse pour annoncer le lancement du projet formation aux médias et au numérique



La conférence de lancement officielle de ce projet était présidée par le coordinateur du projet M Salif Diarra qui avait à ses côtés M Seidina Ali Cissé représentant de la du FAMOC et du representant de Appel-Mali.



Ce projet d'une durée de 08 mois et financé à hauteur d de 58 millions F CFA par le FAMOC a pour objectif de ce projet est de promouvoir une société plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains.



Selon le coordinateur du projet M Salif Diarra cette formation concernera les internautes, les leaders d'opinion et les professionnels de médias



Il faut rappeler le FAMOC intervient au Mali sur 04 thématiques, à savoir : la gouvernance inclusive et citoyenne, le leadership des jeunes et des femmes, le rôle des média pour la diffusion d'informations crédibles et fiables,la prévention et la gestion des conflits et la protection des droits humains.



Selon M Seidina Ali Cissé représentant du FAMOC à cette cérémonie, de sa création à nos jours, le FAMOC a accompagné plus de 80 organisations et accordé plus de 120 subventions pour un montant de plus de 7 milliards F CFA.