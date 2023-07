2ème Sommet Russie-Afrique : signature d’un Accord de Coopération Judiciaire entre le Mali et la Russie - abamako.com

News Économie Article Économie 2ème Sommet Russie-Afrique : signature d’un Accord de Coopération Judiciaire entre le Mali et la Russie Publié le vendredi 28 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

2ème Sommet Russie-Afrique : signature d`un Accord de Coopération Judiciaire entre le Mali et la Russie

Lors du 2ème Sommet Russie-Afrique, une étape significative a été franchie dans le renforcement des liens de coopération judiciaire entre le Mali et la Russie. En marge de cet événement de portée internationale, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a annoncé la signature d'un Accord de coopération entre le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali et le Ministère de la Justice de la Fédération de la Russie.



Cet accord de coopération vise à intensifier la collaboration entre les deux Ministères en mettant l'accent sur plusieurs domaines clés du secteur judiciaire. Parmi les principales priorités, on retrouve le développement de l’expertise judiciaire, l'amélioration des systèmes d'information et de communication numérique dans le domaine juridique, ainsi que le soutien aux activités législatives.



L.L