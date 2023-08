Réformes politiques et institutionnelles / Fatoumata Sékou Dicko: ’’ Après la promulgation de la nouvelle constitution s’ouvre un grand chantier pour rendre nos textes conformes ’’ - abamako.com

Le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes Politiques et Institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko, a présidé ce jeudi 03 août 2023, une journée d'échanges sur la relecture de la charte des partis politiques organisée par le Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes (COCPJF).



L'objectif selon les organisateurs de cette journée d'échanges est de favoriser un cadre d'échanges entre le Consortium et le Ministère délégué chargé des Reformes Politiques et Institutionnelles, de partager les recommandations du Consortium sur la relecture de la Charte des partis politiques et d'améliorer l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de réformes politiques et institutionnelles.



Dans son intervention, la ministre Fatoumata Dicko a indiqué que la promulgation de la nouvelle Constitution par le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, ouvre la voie au grand chantier de réformes politiques et institutionnelles pour élaborer et rendre les textes conformes à la Constitution, au-delà, à la vision de refondation du Mali.



Il faut rappeler que le Consortium, avec l'appuis techniques et financiers du partenaire NIMD, a organisé les 10 et 11 Mars 2022, un atelier de réflexion sur '' le rôle des jeunes des partis politiques dans le processus de refondation et l'apaisement du climat sociopolitique'' ainsi qu'un atelier d'échanges et de propositions sur les pistes de relecture de la Charte des partis politiques le 31 Août et le 1er Septembre 2022.



Notons la participation à cette journée de en présence de Mamadou Sansi Bah, porte-parole de COCPJF, et de la présidente de l'Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite pour le Sahe,l Celia D'Almeida.



M.S