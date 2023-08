Nord du Mali : les anciens rebelles de la CMA accusent les FAMa et les forces russes d’avoir mené une attaque contre leur base de Foyata et fait 2 morts - abamako.com

Nord du Mali : les anciens rebelles de la CMA accusent les FAMa et les forces russes d'avoir mené une attaque contre leur base de Foyata et fait 2 morts Publié le lundi 7 aout 2023

Dans un communiqué rendu public ce lundi 7 août 2023, les anciens rebelles de la Coordination des mouvements de l’AZAWA (CMA), accuse l’armée malienne et les forces russes d’avoir mené, le vendredi dernier, une attaque contre une de leurs bases faisant deux morts. Par cette opération, la CMA dénonce une remise en cause délibérée du cessez-le-feu du 23 Mai 2014 et des arrangements sécuritaires.



La Coordination des Mouvements de l’Azawad dans son communiqué n°6 en date du 4 Août 2023 relatif à l’attaque de sa postion avancée relevant de la base de Foyta avait promis de faire la lumière sur cet acte odieusement prémédité.



Après recoupements des informations avec preuves tangibles, la CMA est à mesure d’affirmer que cette attaque a été menée par les Forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner.



Par cette opération,la CMA conclut qu’il s’agit d’une remise en cause délibérée du CESSEZ-LE-FEU du 23 Mai 2014 et des arrangements sécuritaires.



La CMA dénonce une fois de plus l’attitude belliqueuse du gouvernement et prend la médiation internationale à témoin des conséquences que pourrait engendrer cette attitude de va-t-en-guerre .



Kidal,le 7 Août 2023



Pour la CMA:

Almou Ag Mohamed

Porte Parole