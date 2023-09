Semaine Nationale de la Réconciliation(SENARE) :Le Colonel-Major Ismaël WAGUE lance les travaux de la 2ème édition - abamako.com

Semaine Nationale de la Réconciliation(SENARE) :Le Colonel-Major Ismaël WAGUE lance les travaux de la 2ème édition Publié le vendredi 15 septembre 2023

© Autre presse par DR

Semaine de la Réconciliation Nationale SENARE

C'est dans la perspective d'endiguer la multidimensionnelle et multisectorielle que, le Colonel-Major Ismaël WAGUE, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, Chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale était face à la presse ce vendredi 15 septembre 2023 pour annoncer officiellement le lancement de la deuxième édition de la Semaine de la Réconciliation Nationale





L'objectif de cette Semaine Nationale de la Réconciliation vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre toutes les filles et tous les fils du Mali, à assurer un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, de promouvoir le patriotisme, le civisme, l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale.



Cette deuxième édition permettra également de donner une place aux légitimités traditionnelles et religieuses, de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de cohésion sociale à travers, notamment des activités éducatives, socio- culturelles et de solidarité, de sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix au Mali et d'identifier les défis d'une paix inclusive et durable



Le thème retenu pour cette 2ème édition est: «Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali.



Avant d'inviter l'ensemble des Maliens à s' associer au programme d'activités de la Commission Nationale d'Organisation mise en place, le Colonel-Major Ismaël WAGUE a indiqué que , le choix de cette période pour la tenue de cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation est symbolique car elle précède la commémoration de la fête d'Indépendance du Mali, symbole d'unité nationale et de souveraineté et coïncide avec la célébration de la Journée Internationale de la Paix le 21 septembre de chaque année.



Plusieurs activités marqueront cette 2ème édition selon la Commission nationale d'organisation Ces activités concernent les domaines de l'éducation, les arts et cultures,la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération entre civils et militaires et la promotion du genre la solidarité.