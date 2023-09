Cooperation militaire : Le ministre de la défense du Niger et le vice ministre de la défense Russe reçus par le président Assimi Goïta - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cooperation militaire : Le ministre de la défense du Niger et le vice ministre de la défense Russe reçus par le président Assimi Goïta Publié le vendredi 15 septembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Le Président de la Transition SE Le Colonel Assimi GOÏTA accorde une audience au ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov

Bamako , le 7 février 2023 - le Président de la Transition le SE Le Colonel Assimi GOÏTA a rencontré le ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov à koulouba Tweet



Le président de la transition le Colonel Assimi GOÏTA, à reçu en audience ce vendredi 15 septembre 2023 à Koulouba,le ministre de la défense du Niger, le général de Corps d'armée Mody Saifou et le vice ministre de la défense de la Russie. Rien n'a filtré ces rencontres.



Au paravent, une séance de travail tripartite au ministère de la défense et des anciens combattants a eu lieu entre les ministres de la défense du Niger, du Mali et le vice ministre de la défense de la Russe.