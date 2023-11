Justice et droits de l’Homme : le Japon offre 26 véhicules au ministère de la Justice - abamako.com

Justice et droits de l'Homme : le Japon offre 26 véhicules au ministère de la Justice Publié le mardi 21 novembre 2023

Le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du Mali a réceptionné 26 véhicules neufs ce mardi 21 Novembre 2023, don du Gouvernement du Japon, lors d'une cérémonie présidée par le Ministre Mamoudou Kassogué.



Dans son discours, le Ministre a qualifié cet évènement d'"historique et plein de signification", soulignant qu'il s'agit de la "première fois dans l'histoire de notre pays que le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme se voit doter d'un lot de véhicules aussi important".



Le Directeur des Finances et du Matériel a déclaré que "la mise en service de ces véhicules améliorera les conditions du cadre de travail du personnel pénitentiaire et le déroulement des procédures pénales impliquant des détenus".



Le Directeur National de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée a expliqué que "ces véhicules permettront de faire face à la mission de sécurité publique avec plus d'efficacité" et contribueront à "réduire les retards dans les procédures judiciaires".



D'une valeur de près de 600 millions de francs CFA, ces 26 véhicules viennent soutenir la mise en œuvre de la Loi d'Orientation et de Programmation du secteur de la Justice 2020-2024, notamment son axe sur le renforcement des capacités opérationnelles.



Le Ministre Kassogué a exprimé "la profonde gratitude du Gouvernement malien à l'endroit du Gouvernement Japonais pour cette donation historique".



