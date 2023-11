UEMOA: une table ronde sur l’énergie et l’économie numérique prévue lundi prochain à Abidjan - abamako.com

UEMOA: une table ronde sur l'énergie et l'économie numérique prévue lundi prochain à Abidjan Publié le mercredi 22 novembre 2023



La commission de l'union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA), de concert avec la banque ouest africaine de développement ( BOAD), organise les 27 et 28 novembre 2023 à Abidjan, une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques ( SDPE) et du Programme régional de développement de l'économie numérique ( PRDEN).



Selon un communiqué transmis le mercredi 22 novembre 2023 à Abidjan.net, cette table ronde dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, est placée sous le thème : " Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA ".



A en croire le document, cette rencontre vise à mobiliser les financements nécessaires et à créer un cadre de dialogue en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre des projets dans ses secteurs " hautement stratégiques ".



En outre, l'on apprend qu'une conférence inaugurale de présentation des stratégies énergétiques et d'économie numérique dans l'espace UEMOA, des panels de haut niveau ainsi que des rencontres d'affaires sont au programme de cette ronde.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.





L.Barro