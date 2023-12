20ème Réunion annuelle des Services de Transports du Mali : Un espace de démocratie administrative pour une meilleure prise de décision - abamako.com

20ème Réunion annuelle des Services de Transports du Mali : Un espace de démocratie administrative pour une meilleure prise de décision Publié le samedi 2 decembre 2023

Ce jeudi 23 novembre 2023 a lieu, dans un hôtel de la place, la 20è Edition de la réunion annuelle des Services de Transports du Mali. Elle était présidée par Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures.



Ont participé à cette réunion, outre les cadres du Secteur des Transports : le vice-Président de la Commission des Travaux publics, des Domaines, de l’Habitat et des Transports du Conseil national de Transition ; le Chef de Cabinet du Ministre des Transports et des Infrastructures ; le représentant du Maire de la Commune IV du District de Bamako ; la Représentante résidente de la Banque Ouest-Africaine de Développement, Chef de file des Partenaires techniques et financiers ; le Représentant de la Commission de l’UEMOA au Mali ; les membres des Cabinets et des Secrétariats généraux de départements ministériels ; le Directeur Général des Transports, Mamadou Sow ; les Directeurs des Services centraux, Services rattachés et Organismes personnalisés du ministère des Transports et des Infrastructures ; les Présidents de Chambres consulaires ; les responsables des syndicats du secteur des Transports ; des cadres du secteur des transports à la retraite, d’éminentes personnes ressources.



La réunion annuelle des Services des Transports, qui enregistre en 2023 sa 20ème édition, demeure un cadre privilégié de concertation dans le secteur des Transports. Elle instaure un dialogue franc, sincère et fructueux entre la base et le sommet de la pyramide de l’administration des Transports et assure en outre la participation active des organisations sociales représentatives des professionnels, des usagers et des consommateurs.



La réunion annuelle des Services des Transports fournit, dans l’environnement institutionnel, un exemple de démocratie administrative au Mali, car elle concilie l’éminente dignité de la puissance publique et le droit d’expression collective des particuliers. En effet, ce cadre régulier de concertation sectorielle nationale, empreint de courtoisie et de franchise, de responsabilité et de mesure, établit le bilan des réalisations de l’année écoulée, procède à l’analyse des problématiques relevées, recherche les solutions les plus appropriées et oriente les acteurs dans la planification et la programmation des activités pour l’année qui s’annonce, en adéquation avec la Politique nationale des Transports, des Infrastructures de transport et du Désenclavement (PNTITD).



La réunion annuelle permet au surplus de discuter des questions afférentes à l’amélioration des méthodes de travail et du fonctionnement des structures administratives, en vue de la satisfaction des besoins des usagers du service public.



Dembélé Madina Sissoko a, de prime à bord, souligné l’importance que revêt pour le Ministère des Transports et des Infrastructures, la réunion annuelle des services des Transports. D’autant qu’elle permet de traiter des questions intéressant la vie de la nation. Pour cela, elle a tenu d’exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l’intérêt bienveillant que les participants portent à l’action des Services publics du secteur des Transports. « L’occasion nous est donc offerte d’apprécier les réformes qui ont été réalisées et d’inspirer celles qui sont nécessaires pour réussir l’approvisionnement correct du pays et contribuer à l’essor de l’économie nationale. Je ne doute pas de notre capacité commune à convertir en atout de développement le handicap de la privation de façade maritime » dira Mme le ministre.



D’après le ministre des Transports et des Infrastructures, l’année 2023, à l’instar des récentes années, aura été éprouvante pour notre pays. Car, dira-t-elle : « si la détermination des plus hautes autorités et le regain de confiance des forces armées et de sécurité nous ont convaincu que le défi sécuritaire peut être relevé, en revanche, nous avons subi les conséquences de la crise économique mondiale. Cependant, nous n’avons pas connu de rupture de produits de consommation. Les importations et les exportations ont en effet continué malgré les difficultés liées à l’abandon de certains partenaires, à la pénurie de produits de première nécessité à l’échelle mondiale, aux surestaries, aux frais d’emmagasinage et à la lourdeur du circuit administratif dans les ports de transit ».



En raison de cela, elle a exprimé toute sa gratitude : au Président de la Transition, Chef de l’État, Colonel Assimi GOITA, « pour ses orientations souveraines, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, Docteur Choguel Kokalla MAIGA, pour ses directives éclairées et aux ministres impliqués dans la réalisation des activités du secteur des Transports, dont les concours actifs confirment les vertus de la solidarité gouvernementale ».



Elle n’a pas manqué de souligner « la collaboration loyale des structures de l’administration des Transports et de la coopération soutenue des services techniques des départements impliqués, qui ont permis de fournir les prestations qui répondent tant soit peu aux besoins des usagers du service public ».De même, elle a adressé ses chaleureuses félicitations aux opérateurs économiques, pour leur engagement à assurer la continuité et la célérité du trafic à destination et en provenance du Mali.



Le secteur des Transports contribue au développement



Mme Dembélé a apprécié le rôle éminent que joue le secteur des Transports dans le développement économique, social et culturel de notre nation. Car, à l’en croire, la performance du système de transport contribue à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté de manière significative. Cependant, elle n’a pas manqué de reconnaître que le système de transport du Mali montre des lacunes. Car, d’après elle, le secteur des transports, en tant que pilier central, se trouve gravement entravé par l’insécurité persistante, la congestion urbaine et d’autres pratiques anormales, qui constituent de sérieux obstacles à l’épanouissement personnel des professionnels et à l’essor économique et social de la collectivité publique.



Le ministre des Transports a rappelé que experts retiennent qu’un système de transport robuste et sécurisé, favorisant le progrès économique et social du pays, repose sur l’approche holistique, intégrant les réformes structurelles, les investissements substantiels et une coopération étroite entre les parties prenantes tant au plan national qu’à l’échelle internationale. Ces considérations techniques ont inspiré le thème central retenu cette année à savoir : « La promotion et la sécurisation des transports : défis et perspectives ».



Une thématique qui concerne les aspects institutionnels, réglementaires et opérationnels. Tout en couvrant des domaines connexes aussi importants que la fiscalité des transports, les coûts des transports, la modernisation des infrastructures de transport et la sécurité.



Madina Dembélé a informé que l’environnement du secteur des Transports enregistre, en cette fin de l’année 2023, l’approbation en Conseil des Ministres du marché relatif aux équipements destinés à la confection des plaques d’immatriculation. Une activité qui va recouvrer dorénavant sa nature normale de prérogative de puissance publique et s’exercera en stricte conformité aux normes communautaires et aux standards internationaux.



Des reformes dans le secteur des Transports



Le contexte des réformes dans le secteur des transports a également enregistré, a informé le ministre de tutelle, la relecture du code de la route, le renforcement de la mission de l’Agence nationale de la Sécurité routière et la modification de la réglementation sur l’audit de Sécurité routière, la délégation de l’exploitation du trafic ferroviaire voyageur à la Société de Patrimoine ferroviaire du Mali. Les réformes juridiques et institutionnelles, imprégnées du sens de la responsabilité et du souci de la satisfaction des besoins de l’usager, ont apporté des réponses idoines aux préoccupations relatives notamment au transport mixte, à l’utilisation croissante de nouveaux types de motocyclettes à des fins de transport public, au bas niveau de formation des candidats à l’examen du permis de conduire, à la surcharge des véhicules de transport en commun, au non- respect des normes relatives au port du casque et de la ceinture de sécurité. Pourquoi, dira-t-elle que le Ministère des Transports et des Infrastructures souhaite que des solutions soient préconisées pour une vision prospective et ‘une gestion proactive de la sécurité et la régulation routière.



Madina Sissoko s’est réjouie de la reprise du transport ferroviaire voyageurs Bamako-Kayes, qui présage le regain d’activité et l’extension du chemin de fer. « La relance de l’activité ferroviaire représente une étape historique dans le processus de réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako. Elle apporte un soulagement aux populations de Kayes et des autres régions riveraines du rail et entretient l’espoir de consolider et de pérenniser l’exploitation du réseau ferroviaire. Elle ouvre en effet la voie à un développement du réseau sur d’autres axes, notamment celui de Bamako-Conakry », est-elle convaincue.



Ayant la ferme conviction que les modes de transport ne sont pas isolés mais complémentaires et interdépendants, en tant que ministre des Transports et des Infrastructures, elle porte un égal intérêt à toutes les activités du secteur des Transports. C’est pourquoi elle a profité de l’opportunité pour demander aux partenaires techniques et financiers d’accompagner le Mali dans la réalisation des actions tendant à relever les défis liés au développement de l’ensemble du secteur des transports, en termes d’infrastructures, de moyens et de services de transport.







Gaoussou Madani Traoré