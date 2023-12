Coopération Mali - Russie : une forte délégation ministérielle russe sejourne au Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Coopération Mali - Russie : une forte délégation ministérielle russe sejourne au Mali Publié le lundi 4 decembre 2023 | aBamako.com

Une délégation ministérielle de haut niveau de la Fédération de Russie est a Bamako depuis le samedi 2 décembre 2023. Ladite délégation est conduite par le vice-ministre russe de l'Economie et celui de la Défense



Avant d'être reçue par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, la délégation russe a effectué une séance de travail avec des membres du gouvernement.



Les échanges ont portées sur les questions de développement, et dans deux semaines des experts devront venir à Bamako pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris par les deux pays.



Rappelons que depuis quelque temps, la Russie et Mali ont noué un partenariat sur les questions de défense et de développement.



