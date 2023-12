CAN FEMININE 2024 : Maroc, on arrive ! - abamako.com

CAN FEMININE 2024 : Maroc, on arrive ! Publié le mercredi 6 decembre 2023

Absent d'une phase finale de CAN depuis 2018, le Mali signe son retour dans la compétition 5 ans après.



Un retour triomphal signé par les Aigles Dames à la suite d'une prestation de haute volée face à la Guinée avec un score cumulé de 10-2.

Déjà vainqueurs (7-2) du match aller du dernier tour éliminatoire disputé à Bamako, la capitaine Fatoumata Karantao et ses coéquipières ont confirmé leur suprématie au match retour joué ce mardi au Stade Lat Dior de Thies (Sénégal) en s'imposant par 3 buts à 0. Fatoumata Diarra (41'), Oumou Koné (57') et Agueissa Diarra (90+4) ont été les bourelles de la formation guinéenne.



Ce large succès permet au Mali de décrocher son ticket qualificatif pour la phase finale de la CAN Maroc 2024. Soit la fin de 5 ans de traversée du désert.



A titre de rappel, depuis Ghana 2018, le Mali n'avait plus participé à la CAN.