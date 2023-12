Ça se passe au Grin : Comment parviennent-ils à s’entendre ? - abamako.com

Ça se passe au Grin : Comment parviennent-ils à s'entendre ? Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Les membres ont une folle envie de connaître le secret des cinq colonels, témoignant que ces derniers ont déjoué tous les pronostics faits au grin. Cette prouesse des acteurs du pouvoir est perçue comme une surprise à leurs yeux. La façon dont ils sont soudés laissé les membres sans voix.



“Assimi et ses compagnons ont toujours été sur la même longueur d’onde, ce qui est chose très rare en Afrique, voire au monde”, disent-ils. Les membres reconnaissent avoir prédit une fissure entre les cinq colonels au début de la Transition. Ils voyaient tous leur possible divorce coléreux. Mais le temps est en train de prouver le contraire.



A les croire, la plupart des alliances pour le pouvoir en Afrique sont sans aucune base solide et les gens ne respectent plus les valeurs qui constituent le ciment de toute relation. C’est pourquoi, les membres avaient cru que cette alliance des colonels n’avait aucun avenir pour avoir été circonstancielle sans aucune base solide.



Cependant, ils avouent avoir eu tort à ce propos et souhaitent connaitre leur secret des cinq colonels. Des bruits du couloir au grin racontent qu’ils se voient fréquemment pour communiquer entre eux dans un lieu tenu secret. En tout cas, cette thèse semble être la plus crédible aux yeux des membres du grin. Ils restent convaincus que la communication est la base de toute bonne relation.



Ibrahima Ndiaye