Éliminatoires CAN féminine 2024 : Le Mali, tout près du Maroc après avoir déroulé face à la Guinée

En s’imposant largement devant la Guinée par 7 buts à 2, le Mali a fait un grand pas vers le Maroc pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football. Pour les Aigles Dames, la manche retour de ce dernier tour qualificatif prévu ce mardi 5 décembre ne ressemble qu’à une simple formalité pour rallier le Royaume chérifien.



Le dernier tour qualificatif pour la phase finale de la prochaine Can féminine bat son plein. Après les matchs allers la semaine dernière, les éliminatoires prennent fin cette semaine avec les rencontres retours. A cette occasion, le Mali se rendra au Sénégal pour y affronter la Guinée après avoir fait presque l’essentiel à Bamako.



Lors des matchs allers, les rencontres ont été prolifiques avec 36 buts inscrits. Si le Sénégal, le Nigeria et le Mali ont confirmé les espoirs placés en eux. L’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, a été tenue en échec par le Burkina Faso.



Tanzanie 3-0 Togo



Les adversaires ouest-africains réussissent plutôt bien aux Tanzaniennes. Après avoir éliminé, les Ivoiriennes de la course vers la Can Féminine, Maroc 2024. Les Twiga Stars sont sur le point de rééditer un nouvel exploit face au Togo, pourtant présent lors de la dernière Can.



Tunisie 5-2 Congo



Un triplé pour Salma Zemzem aux 13e, 37e et 53e minutes, Meriem Houij et Sabrine Ellouzi (50e) ont également participé à la fête. Si l’attaque s’est montrée efficace, la défense a fait preuve de fébrilité à plusieurs reprises, à l’image des deux buts congolais encaissés.



Nigeria 5-0 Cap-Vert



Les Super Falcons n’ont pas tremblé. Grâce à cette victoire 5-0 sur le Cap-Vert, les Nigérianes ont pratiquement un pied au Maroc, terre où elles avaient perdu leur titre de championne d’Afrique au profit de l’Afrique du Sud.



Burkina Faso 1-1 Afrique du Sud



Une entrée en lice en demi-teinte pour les Banyana-Banyana. Et pourtant, ce sont les championnes d’Afrique qui ont ouvert le score au retour de la pause par Hildah Maigaia (56e). Mais Yasso Konaté égalise et permet au Burkina Faso de garder toutes ses chances d’aller au Maroc.



Sénégal 4-0 Egypte



Les joueuses de Mama Moussa Cissé ont étrillé les Égyptiennes. Marième Babou a ouvert le score à la 26e minute avant d’être imitée par Nguenar Ndiaye quatre minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les Lionnes de la Teranga corsent l’addition grâce à Hapsatou Malado Diallo et Mbayang Sow.



Dans les autres matchs, l’Algérie est venue à bout du Burundi 5-1 et le Mali a infligé une correction à la Guinée 7-1.



CAF AWARDS



Une short-list de 10 sans Yves Bissouma



La ville de Marrakech, au Maroc, accueillera l’édition 2023 des Caf Awards le lundi 11 décembre prochain. L’événement aura lieu à 18 h GMT. Sur une short-list des 10 prétendants retenus, on note l’absence d’Yves Bissouma pourtant cité parmi les 30 premiers présélectionnés.



En évoquant l’esprit de l’institution de sa cérémonie de récompense, la Confédération africaine de football (Caf) a indiqué que les Caf Awards célèbrent, chaque année, les plus grandes réalisations des acteurs et actrices du continent africain.



Durant cette cérémonie, ajoute l’instance dirigeante du football africain, seront récompensées les performances exceptionnelles qui ont lieu au cours des compétitions nationales et internationales, avec en point d’orgue la désignation du Joueur africain et de la Joueuse africaine de l’année.



Présélectionné parmi les 30 meilleurs joueurs, le milieu malien Yves Bissouma n’est plus en course pour le prestigieux prix individuel. L’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, actuellement à Tottenham en Angleterre n’a pas été retenu sur la short-list des 10 joueurs retenus par la Caf.



Aussi, sur la liste restreinte pour les catégories féminines des Caf Awards 2023, on note l’absence de joueuse malienne parmi les 10 prétendantes.



Liste des nominés



Joueuse africaine de l’année



Ajara Nchout Njoya (Cameroun, Inter Milan)



Anissa Lahmari (Maroc, Levante Las Planas)



Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)



Ghizlaine Chebbak (Maroc, AS FAR)



Asisat Oshoala (Nigeria, FC Barcelone)



Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)



Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)



Hilda Magaia (Afrique du Sud, Sejong Sportstoto)



Thembi Kgatlana (Afrique du Sud, Racing Louisville)



Barbara Banda (Zambie, Shanghai Shengli)



Joueur africain de l’année



Riyad Mahrez (Algérie, Al Ahli)



André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun, Naples)



Vincent Aboubacar (Cameroun, Besiktas)



Mohamed Salah (Égypte Liverpool)



Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)



Sofyan Amrabat (Maroc, Manchester United)



Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)



Youssef En-Nesyri (Maroc, FC Séville)



Victor Osimhen (Nigeria, Naples)



Sadio Mané (Sénégal, Al Nassr)