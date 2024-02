Promotion des droits humains et d’espace civique au Mali : l’association "Démocratie 101" lance une campagne de projection de film documentaire - abamako.com

Promotion des droits humains et d'espace civique au Mali : l'association "Démocratie 101" lance une campagne de projection de film documentaire Publié le mardi 13 fevrier 2024

Dans le cadre de la mise en œuvre de ProDHEC (Projet de promotion des droits humains et de l’espace civique), l’association Démocratie 101 Mali a organisé une soirée de projection de film documentaire le vendredi 9 février 2024 au Badialan 2 en commune 3 du District de Bamako.

Cette projection de film documentaire, intitulé "L’espace civique est un droit fondamental, sacré et inviolable consacré", a été réalisé par l’association Démocratie 101. Elle a pour but d’informer le public sur les principes de la démocratie, le respect de l’espace civique à travers de témoignages, des interviews, des reportages autour de certaines personnalités de la place ( journalistes , blogueurs, avocats, des organisations de société civile...).

Aux termes de cette projection, des recommandations ont été formulées par le public à l’endroit des autorités.

Rappelons que cette activité de l’association Démocratie 101 est réalisée grâce à l’appui de ProDHEC.



M.S