CAN 2023 : le discours du Président Alassane Ouattara recevant les Éléphants champions d'Afrique au Palais présidentiel

Chers Éléphants,

Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous !

C’est vrai que le 8 janvier dernier, à l’occasion des échanges de vœux avec le Corps diplomatique, j’indiquais, en évoquant la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, que « jamais deux sans trois ». Vous m’avez entendu et vous l’avez réalisé. Encore bravo à vous, chers enfants !

Oui ! la Côte d’Ivoire est championne d’Afrique ! Et cela, grâce à vous mes chers fils !

C’est donc avec une grande joie que je vous retrouve ce matin, pour célébrer notre troisième titre de champion d’Afrique des Nations de Football.

Merci pour cette belle victoire et pour la grande joie que vous nous avez procurée.

Je suis vraiment fier de vous, chers Éléphants.

Vous méritez la reconnaissance de toute la Nation dont vous avez reçu le soutien total et les prières.

En effet, j’ai senti combien vous aviez été blessés après la défaite face à la Guinée Équatoriale. Mais j’étais convaincu que ce n’était qu’un accident de parcours. Je savais que vous vous relèverez. Et vous l’avez fait !

Vous avez été engagés, déterminés, résilients et solidaires. Vous avez tout mis en œuvre pour surmonter tous les obstacles qui ont jalonné le chemin vers ce titre continental.

Votre ardeur au travail, votre résilience, votre détermination et le soutien de nos concitoyens nous ont amené la victoire.

Oui, vous aussi, « vous avez créé quelque chose » ! Vous avez créé une étincelle de patriotisme, de fierté et de cohésion. Vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple ; à faire en sorte qu’avant toute chose, nous soyons ivoiriens d’abord. Merci à vous.



Je vous félicite ainsi que l’encadrement technique pour avoir brillamment décroché cette « troisième étoile » après celles acquises au Sénégal en 1992 et en Guinée Équatoriale en 2015.

Je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le Président Idriss DIALLO, ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs de la Fédération Ivoirienne de Football pour ce parcours exceptionnel de nos Éléphants.

J’ai une pensée particulière en ce jour, pour mon neveu, feu le Président Sidy DIALLO, qui a tant contribué au rayonnement du football ivoirien. Je remercie également tous les anciens Présidents de la Fédération pour leur contribution.

Cher Idriss, merci d’avoir encadré nos jeunes et d’avoir su réagir promptement face aux défis auxquels notre équipe était confrontée. Merci d’avoir transmis mes messages d’encouragements à mes fils.

Nous avons appris une leçon primordiale, que j’essaie de construire depuis 13 ans maintenant, c’est que nous devons nous faire confiance.

Bravo à Emerse FAE, à Guy DEMEL et à Alain GOUAMENE, d’avoir relevé le défi. Merci d’avoir répondu à notre appel et félicitations pour avoir su remobiliser l’équipe.

Mesdames et Messieurs,

Chers Compatriotes,

Je voudrais, à présent, féliciter le Premier architecte de cette victoire, le Premier Ministre Robert Beugré MAMBÉ pour la bonne organisation et la réussite éclatante de la CAN 2023.

J’associe à ces félicitations mon frère François AMICHIA, Président du COCAN, ainsi que tous ses collaborateurs et toutes les équipes techniques qui ont travaillé d’arrachepied pour relever les importants défis techniques et logistiques.



Je salue la mobilisation exceptionnelle et extraordinaire ainsi que la cohésion et le patriotisme de nos populations qui n’ont jamais cessé de croire en la victoire de notre équipe nationale.

Une mention spéciale donc aux supporters et au peuple ivoirien qui se sont illustrés de fort belle manière, par leur sens de la solidarité, de la fraternité et de l’accueil chaleureux. Cette CAN était véritablement la CAN de l’hospitalité.

Enfin, je voudrais saluer et féliciter nos Forces de sécurité qui ont fait un travail remarquable d’encadrement. Je les félicite pour leur professionnalisme, pour la qualité du travail et la sécurisation du processus, pour leur patience et leur courtoisie. Vous avez été à la hauteur et vous avez réussi à organiser, avec la satisfaction générale, une CAN sécurisée.

Je n’oublie pas nos amis journalistes qui ont travaillé jour et nuit pour une couverture optimale de cette compétition.

Mesdames et Messieurs,

Chers Compatriotes,

Cette CAN nous a véritablement permis de renforcer et de consolider notre union autour de ce que nous avons de plus cher, « La Côte d’Ivoire ».

Vive la Côte d’Ivoire ! Nous sommes fiers d’être Ivoiriens !

J’invite tous nos compatriotes à continuer à consolider ces valeurs de paix, d’union et de discipline qui ont été observées durant ces quatre semaines.

Pour terminer, je forme le vœu, pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, que ce qui nous a animé tout au long de cette CAN continue de manière permanente. Que la Côte d’Ivoire continue d’être en paix et en sécurité et que les Ivoiriens continuent d’être unis davantage. Et qu’avant toute chose, nous sommes ivoiriens d’abord.

Vive la Côte d’Ivoire !

Vive les Éléphants !



Je vous remercie.



Alassane Ouattara



Président de la République de Côte d’Ivoire