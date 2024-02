Crise malienne: Synergie d’Action pour le Mali, un nouveau collectif créé, dénonce la gestion de la Transition et lance un appel - abamako.com

© Autre presse par DR

Synergie d`action pour le Mali

Ci-dessous la déclaration de Synergie d’Action pour le Mali, un collectif se prépare à lancer des actions contres les dirigeants actuels de la Transition dont ils dénoncent la gestion.



Depuis trois ans, le Mali, notre chère patrie, traverse une Transition interminable, caractérisée par le non-respect des engagements pris par les autorités.



Depuis le 20 aout 2020, le pays reste confronté aux défis d’insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout de la restriction de la liberté d’expression et d’association. Ce sont, entre autres les raisons qui ont poussé le peuple souverain à se lever contre le régime d’IBK.



Aujourd’hui, après 3 ans de gestion du pouvoir par les militaires du CNSP, force est de constater que les attentes du peuple sont loin d’être satisfaites. Pire, la triste réalité est que les autorités de transition peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connaît le pays, malgré le soutien, l’abnégation et la résilience du peuple.



C’est fort de ce tableau noir que des hommes et des femmes, soucieux du devenir de la nation et en quête d’un véritable changement pour le pays ont décidé de se rassembler et de parler d’une seule voix sur les questions d’intérêt national. Désormais, la Synergie d’Action pour le Mali propose une autre voie au peuple malien qui souffre. Il s’agit dorénavant et dans l’urgence de sauver le pays en danger avec la gestion des Autorités de Transition qui ont montré leurs limites.



Réunis au sein de La Synergie d’Action pour le Mali, nous lançons un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du pays à nous rejoindre afin de sauver par tous les moyens légaux, la patrie en danger.



Fait à Bamako le 17 février 2024.



ONT SIGNE



- La CMAS



- JIGUIYA KOURA



- Kaoural Renouveau International.



- Pour le regroupement NVPN



- Pour l’Association Jaama Espoir



- Pour le Mouvement Wuli Ki Djo Mali We