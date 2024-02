Football/AS Monaco : Mohamed Camara blessé au genou lors du match contre Toulouse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/AS Monaco : Mohamed Camara blessé au genou lors du match contre Toulouse Publié le lundi 19 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Football/AS Monaco : Mohamed Camara blessé au genou lors du match contre Toulouse

Tweet

En plus de la défaite de l'AS Monaco contre Toulouse le dimanche dernier, l'équipe a également perdu Mohamed Camara sur blessure. Le milieu de terrain malien a dû quitter le terrain à la 25e minute, remplacé par Mamadou Coulibaly. Camara s'est blessé au genou gauche en tentant de disputer un ballon à Cristian Casseres, de Toulouse, et en retombant mal sur sa jambe d'appui. Les premières informations provenant de Prime Vidéo suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une blessure ligamentaire.





Selon les déclarations du technicien autrichien de l’AS Monaco, d'Adi Hütter en conférence de presse, rapportées par "La Diagonale", Camara devrait passer des examens médicaux ce lundi pour évaluer la gravité de sa blessure : "Il a un hématome, mais nous n'en savons pas plus. Il doit passer des examens demain (lundi). Nous en saurons davantage après cela".



L.L