Cérémonie de lancement du calendrier d’émission des titres publics du Mali pour l’année 2024 en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni SANOU, a présidé ce lundi 19 février 2024 à l'hôtel Sheraton, la cérémonie de lancement du calendrier d’émission des titres publics du Mali pour l’année 2024 en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce; du Directeur National de la BCEAO pour le Mali, du Directeur de UMOA-Titres, chargée de l’intérim ; des Directeurs Généraux des Banques, des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et des Directeurs Généraux des Compagnies

Selon le Directeur national du Trésor et de la Comptabilité Publique, cette cérémonie de lancement du calendrier d'émission de titres publics pour l'année 2024 vise à donner, dans un cadre convivial, toutes les informations sur le calendrier d'émissions 2024 et à solliciter l'accompagnement des acteurs. A ce titre, il a rappelé que, conformément à l'équilibre financier déterminé dans la Loi de Finances 2024, le montant à mobiliser par l'Etat du Mali pour cette année se chiffre à 1.443 milliards de FCFA.



Ces opérations au titre de 2024 rentrent en droite ligne des orientations de la politique budgétaire définie, entre autres, dans le Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat (2022-2031) et le Plan d’Actions Prioritaires du Gouvernement de Transition (2022-2024). Elles s’inscrivent également dans la consolidation des acquis du Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 2019- 2023).



Dans son intervention, le Ministre SANOU a indiqué que l’année 2023 au Mali a été marquée par les séquelles des crises sécuritaire et sanitaire de la Covid-19 auxquelles s’ajoutent celles de la crise en Ukraine occasionnant une flambée des prix et un ralentissement de la production.

Malgré ces difficultés, le Trésor Public du Mali a mobilisé sur le marché financier régional près de 1 012 milliards FCFA.



Avant de remercier l’ensemble des acteurs bancaires, le Ministre SANOU a lancé un appel insistant aux investisseurs à une participation conséquente aux émissions du Mali en 2024. Il a exhorté la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique à maintenir un échange permanent avec les investisseurs afin d’assurer un véritable succès à toutes les émissions du Mali en cette année 2024.



