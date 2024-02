En marge du sommet de la CEDEAO : l’UEMOA tiendra ce samedi une session extraordinaire sur la situation socio-économique de l’Union - abamako.com

En marge du sommet de la CEDEAO : l'UEMOA tiendra ce samedi une session extraordinaire sur la situation socio-économique de l'Union Publié le vendredi 23 fevrier 2024

Une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se tiendra ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigéria.



Elle sera consacrée, notamment, à la situation socio-économique dans l’Union.



Cette rencontre interviendra à la suite de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire de la région prévue le même jour à Abuja.



M.S