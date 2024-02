Sortie de crise : le bloc politique d’opposition "Synergie d’action pour le Mali" réclame «la mise en place d’une transition civile» - abamako.com

Sortie de crise : le bloc politique d'opposition "Synergie d'action pour le Mali" réclame «la mise en place d'une transition civile» Publié le lundi 26 fevrier 2024 | aBamako.com

Une semaine après sa création, la coalition se fait de nouveau entendre. Dans un communiqué rendu public dans la nuit du 24 au 25 février 2024, elle appelle à la mise en place d'une transition civile.





Selon les propos du porte-parole de la formation, recueillis par RFI, les militaires ont plongé le pays dans une crise sans précédent, caractérisée par des conflits internes et la limitation des libertés publiques et individuelles.





Initialement prévu pour le 24 février 2024, par le pouvoir militaire, le premier tour des élections présidentielles au Mali n’a pas vu le jour.





“ La triste réalité est que le pouvoir est confisqué par les militaires.” s’est indigné le porte voix du bloc.





Par ailleurs, la coalition a annoncé l'organisation de manifestations pacifiques à travers le pays pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel.





A noter que, la coalition "Synergie d'action pour le Mali" a été créée le 17 février 2024 à Bamako. Elle regroupe une trentaine de partis et formations d'opposition, ayant pour objectif de proposer une alternative dans un pays dirigé par des militaires.





