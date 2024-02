Crise au sein du M5-RFP: après l’annonce de l’éjection du président par intérim, le comité stratégique suspend plusieurs membres - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise au sein du M5-RFP: après l’annonce de l’éjection du président par intérim, le comité stratégique suspend plusieurs membres Publié le dimanche 25 fevrier 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Point de presse du M5-RFP

Bamako, le 28 juillet 2022. Les membres du comité stratégique du M5-RFP ont animé un point de presse au Mémorial Modibo Keita, point de presse pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la Transition et aux forces de défense et de sécurité. Tweet

Après l'annonce de l'éjection Bouba k Traoré président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, le Camp de ce dernier a procédé le 22 février 2024 à la suspension de plusieurs membres.

Les deux Camps s'accusent de , trahison et d'incapacité à rassembler les membres du mouvement. Selon certains observateurs, c'est des querelles de postes et marchés qui ont amenés cette crise au sein du comité stratégique. Ci-dessous la décision de suspension des membres du Comité stratégique.



Vu l'ordre du jour et les conclusions de la réunion ordinaire du Comite Stratégique du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques (CS/MS-RFP) tenue ce jeudi 22 février 2024 a son siège sis à Badalabougou Sema (Bamako);



Vu la gravité des incidents et des agissements posés par certains membres du CS/MS-RFP, lors de la reunion ordinaire du CS/MS-RFP tenue le jeudi 22 février 2024 siège sis à Badalabougou (Bamako):



Vu les atteintes graves à la cohesion et à la violation de l'esprit d'union sacrée autour des idéaux du Peuple malien porté par le MS-RFP, par lesquelles lesdits membres du CS/MS-RFP se sont illustrés, notamment par leur retrait fracassant de la salle de réunion du 22 février 2024;



Vu Leur mépris à l'endroit des forces de l'orde:



Vu les engagements et la responsabilité des acteurs du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques (MS-RFP) pris face au Peuple malien et aux autres Peuples africains aspirant au changement et au renouveau:



Vu l'impératif de soutenir la transition et d'assurer le respect des idéaux du Peuple partes par le M5- RFP à travers l'engagement, la discipline et la responsabilité;



DÉCIDER



Article 1: Sont suspendues jusqu'à nouvel ordre du Comite Stratégique du M5-RFP, les personnes dont les noms suivent:



Paul Ismael Boro, membre du FSD



Ibrahima Sylla, membre du FSD;



Jeamille Bittar, membre du PPC:



Zoumana Diabenta, membre du PPC



Ismail Camara, membre du PPC :



Seydou Diakité dit Soudanais, membre du CAMPS:



Tahirou Dicko, membre du CAMPS:



Aboubacar Daffé, membre du CNT:



Ibrahim Traoré dit Jack Bauer, membre de la coordination des jeunes:



Tiemoko Maiga, membre d'EMK : Aliou Sankare, membre d'EMK ;



Koumba Yaressi, membre d'EMK.





Article 2: Les personnes ci-dessus visées à l'article 1" ne sont plus autorisées à s'exprimer et à agir au nom du Comité Stratégique du MS-RFP, ni à se prévaloir de la qualité de membre dudit Comité Stratégique.



Article 3: La présente décision prend effet à compter de sa signature et sera notifiée aux personnes concernées et à leur entité respective.



Amplifications :



Original



Intérêts



Entités MS-REP



Les archives...



Bamako, le 22 février 2024 Pour le Comité Stratégique du P



Boubacar K TRAORE