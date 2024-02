Processus de refondation : le Premier ministre Choguel Maïga lance un appel à tous les enfants du Mali - abamako.com

Processus de refondation : le Premier ministre Choguel Maïga lance un appel à tous les enfants du Mali Publié le lundi 26 fevrier 2024 | aBamako.com

Rencontre entre le Premier ministre et les forces vives de la Nation.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga lors a lancé, ce lundi 26 février 2024, lors d’une rencontre avec les forces vives de la nation, un appel à tous les enfants du Mali en vue de créer une union sacrée autour des nouvelles orientations de la Transition pour rendre irrésistible le processus de refondation du pays.



Le Chef du gouvernement a rappelé qu’aujourd’hui, ce n’est pas les militaires seuls et quelques hommes politiques qui ont pris Kidal en donnant au peuple malien son honneur et sa dignité, qui vont construire le Mali. ’’C’est tout le monde. Faisons appel à tous les enfants du Mali. Personne n’a le droit de se prévaloir d’une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens. La paix, c’est tous les Maliens’’, a-t-il indiqué.



Le chef du Gouvernement de Transition a souligné que de la même manière que l’armée a fait l’union sacrée autour des chefs militaires et du président de la Transition, il faut que la majorité des Mailens se lève dans un sursaut national pour créer une union sacrée cette union sacrée autour des nouvelles orientations de la Transition.



M.S