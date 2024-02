Crise au sein du M5 RFP : le clan de l’Imam Oumarou Diarra demande au président du Comité stratégique de sortir sans délai de son mutisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise au sein du M5 RFP : le clan de l’Imam Oumarou Diarra demande au président du Comité stratégique de sortir sans délai de son mutisme Publié le mardi 27 fevrier 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Assemblée générale du M5-RFP

Bamako, le 06 mars 2021. Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a tenu son assemblée générale à la Maison des Ainés. Tweet

Communiqué du Comité syratégique du M5-RFP



Le Comité stratégique du M5-RFP, réunit en session extraordinaire ce 26 février 2024 sous la présidence du vice-président par intérim Imam Oumarou Diarra;



- Déplorant le communiqué puéril, enfantin et dérisoire du 22 février 2024, signé par l'ancien Vice-président Bouba K. Traoré, portant suspension de membres du Comité stratégique du M5-RFP;



Considérant qu'une majorité claire et incontestable s'est dégagée pour, d'une part, relever de ses fonctions l'ancien Vice-président Bouba K. Traoré pour incompétence notoire et à la demande expresse de son entité et d'autre part valider le bureau des jeunes dirigé par Ibrahima Traoré dit Jack Bauer,



Conscient de ses responsabilités pour la réussite de la Transition en cours et déterminé à continuer à y apporter toute sa part;



Résolu à ne pas rentrer dans des débats de caniveaux suscités et entretenus pour servir certains agendas individuels qui n'ont rien à voir avec les intérêts fondamentaux du Mali;



- RÉAFFIRME son ferme engagement à œuvrer pour la réalisation pleine et entière des idéaux du MS-RFP;



- OEUVRE à cette fin à la restauration et au renforcement de la cohésion au sein du M5-RFP malgré les graines de la division que sement certains fossoyeurs du mouvement;



-DEMANDE À Choguel Kokalla Maiga, président du Comité stratégique à sortir sans délai de son mutisme pour rassurer face aux graves accusations de manipulation qui pèsent sur lui et sur sa responsabilité éminente dans la situation actuelle;



-INSCRIT toutes ses actions dans la réussite de la Transition et la consolidation de ses acquis;





- INVITE en conséquence toutes les Maliennes et tous les Maliens des villes et des campagnes, de l'intérieur et de la diaspora à rester mobilisés pour un Mali débout, uni, sécurisé et prospère.





Bamako le 26 Février 2024



Pour le Comité stratégique



Imam Oumarou DIARRA Vice-président