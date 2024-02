Coopération : les Ministres Abdoulaye Diop et Sadio Camara en visite de travail en Russie - abamako.com

Visite du ministre russe des affaires étrangères à Bamako

Bamako, le 7 février 2023. En visite d`amitié et de travail à Bamako, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a été reçu par son homologue malien Abdoulaye DIOP Tweet

A l’invitation du Gouvernement de la Fédération de Russie, une délégation du Gouvernement de la République du Mali, comprenant notamment le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, et le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, effectuera les 28 et 29 février 2024, une visite d’amitié et de travail à Moscou, en Fédération de Russie.



Cette visite, dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation, s’inscrit en droite ligne de l’ambition des plus hautes Autorités des deux pays de placer leur partenariat stratégique à une dimension dynamique d’échanges politiques réguliers et de coopération diversifiée et mutuellement avantageuse.



Outre la solide coopération militaire scellée par un renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité maliennes, le Mali est également inscrit au cœur de l’agenda économique de la Russie avec un portefeuille de projets prioritaires dans les domaines aussi variés que l’énergie, le transport, l’agriculture, l’éducation.



A cet égard, des consultations politiques de haut niveau, aux rencontres techniques et sectorielles, cette visite malienne à Moscou constituera une étape supplémentaire pour le renforcement de l’axe Bamako-Moscou, fondé sur le respect mutuel, l’amitié et la solidarité, un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations des deux pays et en vue de l’amorce d’un développement socioéconomique harmonieux et durable.



