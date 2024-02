Mardi noir : 31 morts dans un accident sur l’axe Kéniéba – Burkina Faso - abamako.com

News Société Article Société Mardi noir : 31 morts dans un accident sur l’axe Kéniéba – Burkina Faso Publié le mercredi 28 fevrier 2024 | aBamako.com

Ci-dessous le communiqué d'urgence du ministère des Transports du Mali qui annonce le décès tragique de 31 passagers à bord d'un car accidenté, en partance pour le Burkina Faso, ce mardi 27 février 2024, dans la soirée.







COMMUNIQUÉ







Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique nationale et internationale, qu’un accident grave de la circulation routière s’est produit, ce mardi 27 février 2024 aux environs de 17 heures sur le pont traversant le fleuve Bagoé de la route nationale n° 07, précisément de la section Niéna- Koumantou.



Un car de transport voyageurs immatriculé BG9556MD, transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région, quittait Kéniéba pour le Burkina Faso, s’est renversé du pont. La cause probable est la non maitrise du véhicule par le conducteur.



Le bilan provisoire fait état de trente un (31) tués sur place, dix (10) blessés dont des cas graves. La prise en charge des victimes est en cours.



En cette circonstance douloureuse, le Ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du Gouvernement, aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Ministre en appelle au strict respect du code de la route afin de préserver l’intégrité de la personne humaine et invite les chauffeurs et conducteurs routiers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen.







Bamako, 27 février 2024.