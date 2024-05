Assemblée Générale de l’ONU: le 25 mai proclamé Journée mondiale du football - abamako.com

Assemblée Générale de l'ONU: le 25 mai proclamé Journée mondiale du football Publié le mercredi 8 mai 2024

Le mardi 7 mai 2024, l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 25 mai journée mondiale du Football en adoptant sans vote la résolution intitulée: « Le sport au service du développement et de la paix: édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique. »



Selon Africanews, l'Assemblée générale, qui compte 193 membres, a adopté la résolution par consensus, avec un coup de marteau de son président, Dennis Francis, sous les applaudissements des diplomates présents dans l'hémicycle. La résolution a été coparrainée par plus de 160 pays.



Le représentant de la Libye, qui a présenté le texte, a salué une « résolution historique », affirmant que le football joue un rôle clef pour la paix et le développement durable.



« Le football a un rôle à part, il est une langue universelle, une passion partagée qui unit les peuples. » il est également un catalyseur d’intégration, a déclaré le délégué libyen.



Notons que l’année 2024 marque le centième anniversaire du premier tournoi international de football de l’histoire avec la représentation de toutes les régions dans le cadre des Jeux olympiques d’été de 1924, organisés à Paris.





