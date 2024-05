Diplomatie : le Secrétaire d’État Espagnol aux Affaires étrangères reçu par le Ministre Abdoulaye Diop - abamako.com

Dans le cadre de la concertation politique et du dialogue régulier entre le Mali et ses partenaires, Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu en audience, mardi 7 mai 2024, M. Diego Martinez BELIO, Secrétaire d’État Espagnol aux Affaires étrangères et mondiales, en visite d’amitié et de travail au Mali.



Lors de cette rencontre, les échanges étaient focalisés sur plusieurs questions importantes, notamment le renforcement du programme de coopération bilatérale dans ses dimensions économique, sociale et sécuritaire dans une dynamique de convergence d’intérêts et de respect mutuel. Abordant les questions politiques et de paix, le Ministre DIOP a réaffirmé la ferme volonté et l’engagement irréversible des Autorités de la Transition pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé avant d’aborder le processus du dialogue inter-Maliens en cours, une initiative du Président de la Transition, visant à rétablir la paix durable au Mali et la réconciliation nationale. Il a également évoqué les mutations géopolitiques actuelles au niveau de la sous-région, y compris le retrait du Mali de la CEDEAO ainsi que l’avènement de l’Alliance des États du Sahel, une réponse collective des États membres à leurs défis communs.



Saluant les efforts importants déployés par le Mali dans la lutte contre le terrorisme, le Secrétaire d’État Espagnol a renouvelé l’intérêt de son pays au renforcement de son partenariat avec le Mali dans tous les domaines d’intérêt commun, tout en maintenant un dialogue constructif régulier et des échanges constants.



