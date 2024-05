La BAD annonce des prix annuels pour les médias africains - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La BAD annonce des prix annuels pour les médias africains Publié le vendredi 10 mai 2024 | agenceecofin.com

© BAD/FAD par DR

BAD: Conférence ministérielle de l’Afrique de l’Ouest sur l’Emploi des jeunes en Afrique

Mardi 18 octobre 2016. Abidjan, siège du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad). Akinwumi Adesina, président de la BAD a ouvert une Conférence ministérielle de l’Afrique de l’Ouest pour l’emploi des jeunes. La Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique sera présentée au cours de la conférence et des programmes phare seront proposés pour juguler le chômage en Afrique. Photo: Dr Akinwumi Adesina, Président de la BAD Tweet

Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque Africaine de Développement était présent au All Africa Medias Leaders Summit qui se tient actuellement au Kenya. Durant l’évènement, il a annoncé que son institution prépare la création d’une cérémonie de récompenses pour les médias africains.



La Banque Africaine de Développement (BAD) prépare une cérémonie de récompenses dédiée aux médias africains. C’est ce qu’a annoncé Akinwumi Adesina, le président du groupe de la BAD, le 9 mai, durant un discours prononcé lors du All Africa Medias Leaders Summit. Il a révélé que la BAD travaille avec l’organisateur de l’évènement pour la création de la cérémonie de récompense et envisage de collaborer avec d’autres institutions financières.