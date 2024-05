Coopération bilatérale : L’ambassadeur de Türkiye reçu par le MDAC - abamako.com

Coopération bilatérale : L'ambassadeur de Türkiye reçu par le MDAC Publié le vendredi 10 mai 2024

L’Ambassadeur de la République de Türkiye au Mali, son Excellence Monsieur Efe CEYLAN a été reçu, le jeudi 9 mai 2024, par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA dans la salle de conférence de son département.



L’Ambassadeur CEYLAN était venu dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Mali et la Türkiye et inviter le Ministre Sadio CAMARA à prendre part à un exercice militaire international organisé en Türkiye.



A l'issue des échanges, l’Ambassadeur a déclaré que son pays et le Mali vont toujours continuer à coopérer davantage afin de renforcer et de raffermir la coopération déjà existante.



L’ambassadeur a enfin rassuré que son pays reste engagé aux côtés du Mali dans ses efforts à faire face aux défis sécuritaires.



Le Ministre CAMARA lui a notifié que le Mali participera aux prochains exercices militaires en Türkiye.



Sgt Bintou F TRAORE



Stagiaire Fousseyni COULIBALY