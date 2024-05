Akinwumi Adesina (BAD) aux médias africains : « soyez les vuvuzelas de l’Afrique ! » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Akinwumi Adesina (BAD) aux médias africains : « soyez les vuvuzelas de l’Afrique ! » Publié le vendredi 10 mai 2024 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Akinwumi Adesina (BAD) aux médias africains : « soyez les vuvuzelas de l’Afrique ! »

Tweet

Invité à l’ouverture du sommet « All Africa Media », le 9 mai 2024 à Nairobi, Keyna, le nigérian Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement, s’est adressé aux journalistes et représentants de médias venus de plusieurs parties du continent en ces termes : « Soyez les vuvuzelas de l’Afrique » . Il s’agit en fait de la dernière phrase d’un discours sur le rôle des médias africains dans le changement d’un narratif largement en défaveur du continent et responsable de l’augmentation du coût du risque dans la levée des capitaux. Invoquant des figures historiques comme le célèbre écrivain africaniste Chinua Achebe et son inusable : « Tant que les

lions n’auront pas leurs propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours

le chasseur. », le président de la BAD invite les médias du continent à « raconter les histoires positives de l’Afrique ». Voici son discours intégral.



Discours d’ouverture de Dr Akinwumi A. Adesina, Président, Groupe de la Banque africaine de développement Sommet des dirigeants des médias d’Afrique