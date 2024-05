Israël - Palestine : la CPI émet un mandat d’arrêt contre Benyamin Netanyahu pour crimes de guerre - abamako.com

Israël - Palestine : la CPI émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahu pour crimes de guerre Publié le lundi 20 mai 2024

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, ce lundi 20 mai 2024, avoir émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza, a-t-on appris.



Le mandat concerne également Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël. La CPI, basée à La Haye, a déclaré dans un communiqué : « Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j'ai des motifs raisonnables de croire que Benyamin Netanyahu, le Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir du 8 octobre 2023 au moins. »



Notons que, Le Hamas a annoncé ce dimanche un nouveau bilan de 35.456 morts dans la bande de Gaza et 79.476 blessés suite aux offensives des forces d'Israël.



