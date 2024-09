Plan d’action gouvernementales : Choguel répond à Malick DIAW - abamako.com

Politique Plan d'action gouvernementales : Choguel répond à Malick DIAW Publié le mardi 24 septembre 2024 | Le témoin

Ouverture de la session d`octobre au Conseil National de la Transition (CNT)

Bamako, le 04 avril 2022. Le président du Conseil National de la Transition (CNT), le colonel Malick Diaw a présidé la cérémonie d`ouverture de la session d`octobre de l`organe législatif de la transition. Tweet

Le chef du Gouvernement a rendu public le bilan de ses actions, chose que le président du CNT aura failli à faire lors d’une précédente session.



Nul n’ignore que la feuille de route était au cœur des attentions à l’ouverture de la session écoulée d’avril. En effet, l’opinion s’attendait à une convocation du PM par le détenteur du perchoir après celle de juillet 2021. Toutes choses confirmées par le patron de l’organe législatif qui avait mêlé invité le chef du gouvernement à se préparer pour son grand oral. La date qui devait être fixée par les services du CNT sera finalement émise à l’attention de la primature, mais le Dr Choguel ne fera point de retour et ne sera nullement soumis à une comparution forcée à la barre du parlement.





La session d’avril finira en juillet sans ce face à face avec celui auquel Nouhoum Sarr avait attribué une note de 3/10. Sauf qu’au dernier conseil des ministres, celui dont le livre provoqua un buzz sans précédent, répondra à ses détracteurs. Autrement dit, Monsieur C. Kokalla Maïga a rendu public un bilan portant sur la période d’avril à septembre 2023. Cette séquence marquée par l’euphorie référendaire dans le Mali Kura affiche 42 actions réalisées pour un taux de 70% contre la dernière évaluation qui était à 57,38%. Si 16 actions sont en cours de réalisation (26,67 %), 2 actions non réalisées complètent le bilan avec 3,33%. De quoi indiquer que malgré les secousses dont le chef du gouvernement fut ” victime “, son équipe est au travail.



Ce bilan du PAG porte néanmoins sur une période éloignée alors que depuis novembre 2023, le Mali a pris un nouveau tournant. Déjà Kidal a rejoint la République



I KEÏTA