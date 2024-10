L’avion présidentiel du Mali Procès d’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : Deux témoins contrôleurs financiers confirment ‘’le secret défense’’ du contrat - abamako.com

News Politique Article Politique L’avion présidentiel du Mali Procès d’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : Deux témoins contrôleurs financiers confirment ‘’le secret défense’’ du contrat Publié le mercredi 9 octobre 2024 | le sursaut

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Ce sont Abou Berthé, contrôleur financier à la retraite, de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et Seydou Dicko, agent de la Délégation du Contrôleur Financier au même ministère au moment des faits. Ils étaient à la barre, le vendredi 4 octobre dernier. C’était pour livrer leur témoignage sur l’achat des équipements militaires pour le coût de 69 milliards 183.396.474F CFA.



Le procès de l’affaire dite ‘’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires’’ se poursuit depuis une dizaine de jours dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Bamako. Le vendredi dernier, deux contrôleurs financiers ont été entendus sur ce dossier.





Premier à comparaitre à la barre, en réponse aux interrogations, Abou Berthé a affirmé l’effectivité de la réception de tous les équipements militaires. Il a souligné de n’avoir eu connaissance du dossier que dans le rapport d’audit du Bureau du Vérificateur Général.



Ainsi, pour le paiement, d’ailleurs qui a suscité le débat, il a admis d’avoir visé deux mandats de 22 milliards chacun sur l’autorisation de son Ministère. Selon lui, le 1er (mandat) a été exécuté en fin 2014 et le second courant 2015. De ses explications, les documents nécessaires, à savoir les factures ont été vérifiées en bonne et due forme par le contrôle financier. Aussi, concernant les contrats militaires, il a indiqué qu’ils sont sous réserve du ‘’secret défense’’ même si les procédures de décaissement sont les mêmes que les contrats civils.



En ce qui concerne ‘’l’achat de l’avion présidentiel’’, il a assuré de n’être au courant de rien. « Je n’ai vu aucune facture sur l’achat de l’avion présidentiel. Je ne peux rien dire là-dessus’’ a témoigné l’ancien contrôleur financier au ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC).



Quant au 2ème témoin du jour, Seydou Dicko, il a signifié n’’être informé du dossier qu’au moment où il devait représenter le MDAC comme membre de la commission de réception. Selon lui, tous les équipements ont été réceptionnés en quantité comme mentionné dans les contrats.



Cependant, sur la question du parquet sur le coût des matériels et sa qualité, il a estimé de ne pas être en mesure d’y répondre étant donné que cela ne relève pas de sa compétence. Par la suite, le ministère public a demandé aux membres de la Cour une suspension du procès jusqu’au mardi 8 octobre prochain. Pour cause, il a affirmé que ce temps va lui permettre de consulter une nouvelle pièce versée dans le dossier. Après cette requête, les avocats des accusés se sont opposés à cette demande. En arguant que le dossier a fait trois ans en instruction. Aussi, qu’il a passé par la Chambre d’Accusation. Après les pics entre les deux parties (Parquet et défense) sur la demande, le Président de la Cour, a rejeté la demande. En affirmant que l’audience reprendra ce lundi 7 octobre 2024.



Ce qui reste une évidence, le Cour aura du pain sur la planche pour pouvoir condamner un vivant dans ce procès.



Mariam Sissoko