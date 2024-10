Le Mali réclame 500 millions $ au propriétaire de sa plus grande mine d’or - abamako.com

Le Mali réclame 500 millions $ au propriétaire de sa plus grande mine d'or
Publié le mercredi 9 octobre 2024 | Agence Ecofin

(Agence Ecofin) - En septembre 2024, plusieurs employés de Barrick Gold ont été arrêtés au Mali sans aucune explication officielle. La compagnie canadienne qui exploite la plus grande mine d’or du pays (Loulo-Gounkoto), a annoncé dans la foulée un accord pour mettre fin aux différents litiges avec le gouvernement.



Le Mali demande 300 milliards FCFA (512 millions $) d’impôts et de dividendes impayés à Barrick qui exploite le complexe aurifère Loulo-Gounkoto. C’est ce que rapporte cette semaine l’agence de presse Reuters, quelques jours après l’annonce par Barrick d’un accord avec le gouvernement de Bamako pour mettre fin aux différends sur l’or.



Barrick n’a donné aucun détail sur le contenu des négociations avec le gouvernement, notamment les demandes initiales des autorités et le compromis éventuel trouvé. Selon les sources anonymes relayées par Reuters, la facture d’au moins 300 milliards FCFA présentée à Barrick inclut un redressement fiscal pour des impôts non payés en 2020, 2021 et 2022, ainsi que des dividendes impayés. Notons que le complexe Loulo-Gounkoto, la plus grande mine d’or du Mali, livre annuellement environ 700 000 onces d’or.



S’il venait à être confirmé, ce nouveau développement illustre une nouvelle fois la volonté du gouvernement malien d’obtenir une plus grande part des revenus générés par l’exploitation de l’or. Selon un audit commandité en 2022, le manque à gagner pour l’État dans le secteur aurifère se situerait entre 300 milliards et 600 milliards FCFA (plus de 1 milliard $) et les autorités avaient indiqué en 2023 vouloir récupérer cet argent auprès des entreprises.



Plusieurs accords ont été signés en ce sens ces derniers mois avec les canadiens Allied Gold, B2Gold et Robex Resources, permettant aux autorités de récupérer 65 milliards FCFA (108 millions $). Ces accords devraient par ailleurs assurer 245 milliards FCFA (410 millions $) de revenus en plus pour le budget de l’État chaque année, a précisé le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en septembre dernier.



Pour rappel, le nouveau code minier adopté en 2023 devrait entrainer une hausse de 500 milliards FCFA de revenus annuels supplémentaires à l’État malien. Il prévoit notamment de faire passer à 30 % la part du gouvernement dans les mines, contre 20 % au maximum actuellement, tout en introduisant une participation de 5 % pour les investisseurs locaux. La question de l’application de ces nouvelles règles aux mines existantes n’est pas encore totalement tranchée.



Emiliano Tossou