Programme entreprenariat jeunesse Mali : De jeunes entrepreneurs équipés pour booster l'économie locale Publié le jeudi 17 octobre 2024

Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a présidé vendredi dernier (11 octobre 2024) la cérémonie de remise des équipements aux entrepreneurs lauréats du Programme entrepreneuriat jeune (PEJ). Pour la circonstance le leadership de Mme Bagayoko Aminata Traoré a été salué par les membres du Comité de pilotage qui a mis en relief son engagement en faveur de l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes, filles et garçons.



Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a présidé vendredi dernier (11 octobre 2024) la cérémonie de remise des équipements aux entrepreneurs lauréats du Programme entrepreneuriat jeune (PEJ). Le Comité de pilotage du PEJ a profité de l’occasion pour présenter les résultats de cet ambitieux programme pour la période 2022-2024. Il s’est plus spécifiquement appesanti sur, entre autres, les cas de succès, les leçons apprises, les défis et les gaps. Les membres du Comité de pilotage se sont félicités des avancées liées à un partenariat stratégique entre les services techniques des départements ministériels concernés (notamment le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle) et les partenaires, notamment le Programme des Nation unies pour le développement (PNUD), le Grand Duché de Luxembourg, le Centre national de promotion du volontariat (CNPV), le Réseau de l’entreprise en Afrique de l’ouest (REAO), l’Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux (IMADS) et Donilab.





Très satisfaite des résultats engrangés par le PEJ qui tire vers sa fin, Mme Bagayoko a rappelé son impact majeur sur la jeunesse malienne avec l’insertion socio-économique de 8 817 jeunes, dont 38 % de jeunes femmes, sur le marché de l’emploi dans divers secteurs de l’économie. Ce qui, à moyen terme, va contribuer à la relance économique des zones couvertes, notamment à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal et le district de Bamako.



Pour leur permettre d’être rapidement opérationnels, les 146 entrepreneurs-lauréats ont reçu des attestations et des équipements. Une manière de les encourager et de renforcer leur compétitivité et leur résilience en vue d’accroître leur production et leur productivité au sein de leurs entreprises pour la relance de l’économie locale. Madame la Ministre s’est engagée à accompagner les entrepreneurs dans leurs parcours non seulement par des formations, mais aussi par l’acquisition des équipements essentiels à la réalisation de leurs projets.



Notons que parmi les 13 500 jeunes (filles et garçons) qui ont postulé au programme, 1 000 jeunes ont été formés, 700 jeunes entrepreneurs ont participé aux compétitions de Pitch et 500 ont été retenus. Chaque lauréat a bénéficié du financement de la 1ere tranche d’un montant de 1500 dollars, environ 898 612 F CFA. Un précieux coup de pouce pour se lancer dans l’entrepreneuriat !



Kader Toé



Avec C.C-MENEFP